Форум приемных семей пройдет в Москве 20 и 21 октября

Фото: ТАСС/Валерий Морев

20 и 21 октября в Москве пройдет Всероссийский форум приемных семей. Торжественное открытие форума состоится 20 октября в 10.00 в Колонном зале Дома союзов на Большой Дмитровке.

В двухдневном форуме примут участие более 1000 приемных родителей из 85 субъектов РФ, региональные чиновники и представители общественных организаций. Кроме того, участниками форума станут замминистра образования Вениамин Каганов, министр труда Максим Топилин, министр здравоохранения Вероника Скворцова и ряд других государственных и общественных деятелей, занимающихся вопросами приемных семей.

На форуме приемные родители смогут обсудить с руководителями ведомств все актуальные проблемы усыновления и опеки. Кроме того, участники обменяются опытом и расскажут о своих проектах и планах.

Форум организован министерством образования и науки РФ при поддержке заместителя председателя правительства Ольги Голодец.

Подробнее о событии можно прочитать на сайте проекта "Усыновление в России".

Как дети-сироты адаптируются в приемных семьях

Как ранее писало M24.ru, из 19 тысяч московских детей-сирот 16 тысяч живут в приемных семьях. По мнению департамента соцзащиты, адаптация к жизни в семье может длиться от полугода до 6 лет.