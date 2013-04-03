В Москве работает 41 школа для приемных родителей

Фото: ИТАР-ТАСС

В Москве работает 41 школа для родителей, которые намерены усыновить ребенка. Об этом в эфире радиостанции "Москва FM" рассказал руководитель департамента социальной защиты населения столицы Владимир Петросян.

"На обучении находятся около 500 потенциальных родителей. Они приходят с целью принять решение - берут они детей в семью или не берут", - отметил Петросян.

Он напомнил, что все детские дома ребенка вскоре будут переданы от департамента здравоохранения в ведение департамента социальной защиты.

"Должна быть выстроена четкая организационная система работы с этой категорией детей. Кто-то один в городе должен отвечать за работу с детьми-сиротами", - рассказал чиновник.

Напомним, столичные власти увеличили пособия для приемных родителей. За ребенка до 12 лет родители теперь будут получать 15 тысяч рублей вместо прежних 12 тысяч. На ребенка от 12 до 18 лет будут выплачивать 20 тысяч вместо 15 тысяч.