Трамп призвал вернуть билеты решивших бойкотировать его инаугурацию

Фото: ТАСС/Emili Molli

Избранный президент США Дональд Трамп призвал решивших бойкотировать церемонию инаугурации вернуть билеты, чтобы их можно было отдать другим. Об этом заявил с в интервью телеканалу Fox News.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января. Традиционно билеты на нее получают все сенаторы и члены палаты представителей. О бойкоте церемонии в знак протеста вступления Трампа на пост президента заявили уже 38 конгрессменов-демократов.

Трамп предполагает, что мероприятие на центральном бульваре Вашингтона посетят около трех миллионов человек. Американские спецслужбы считывают, что на церемонию придут до 900 тысяч человек.