18 января 2017, 11:48

Политика

Трамп призвал вернуть билеты решивших бойкотировать его инаугурацию

Фото: ТАСС/Emili Molli

Избранный президент США Дональд Трамп призвал решивших бойкотировать церемонию инаугурации вернуть билеты, чтобы их можно было отдать другим. Об этом заявил с в интервью телеканалу Fox News.

Инаугурация избранного президента США Дональда Трампа пройдет 20 января. Традиционно билеты на нее получают все сенаторы и члены палаты представителей. О бойкоте церемонии в знак протеста вступления Трампа на пост президента заявили уже 38 конгрессменов-демократов.

Трамп предполагает, что мероприятие на центральном бульваре Вашингтона посетят около трех миллионов человек. Американские спецслужбы считывают, что на церемонию придут до 900 тысяч человек.

Москву на инаугурации нового президента США Дональда Трампа будет представлять посол в США Сергей Кисляк. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, встреча Владимира Путина и Трампа возможна не раньше вступления избранного президента США в должность.
