Спасатель, выбросивший из окна свою дочь, употреблял наркотики

Спасатель, выбросивший дочь из окна, употреблял марихуану

В крови пожарного, который выбросил свою дочь из окна в Звенигороде, обнаружены следы наркотиков. Анализы показали, что спасатель употреблял марихуану и другие психотропные вещества. Следствие будет ходатайствовать об аресте мужчины. В ходе допроса подозреваемый заявил, что не помнит происходившего в четверг и обстоятельств совершения преступления.

Его дочь - девятилетняя Ира - пришла в сознание и также опрошена следователями об обстоятельствах произошедшего. В настоящее время ее перевели из звенигородской городской больницы в московскую клинику. У девочки перелом позвоночника, ушиб почек и множество ссадин.

Напомним, вечером 30 мая 35-летний Михаил Федоренко беспричинно избил свою дочь, после чего насильно вытащил ее из квартиры на лестничную клетку и выбросил из окна на пятом этаже.

Девочка упала на козырек дома, что и спасло ей жизнь. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье "Покушение на убийство малолетней".