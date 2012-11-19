Полиция не подтвердила информацию о рабстве в московском магазине

Фото: ИТАР-ТАСС

Полицейские провели проверку информации об использовании рабского труда в магазине на востоке Москвы. В результате фактов незаконного лишения свободы и принуждения к труду иностранцев не установлено, сообщил замначальника Управления собственной безопасности ГУ МВД столицы Андрей Севрюгин.

Напомним, по данным правозащитников, в магазине в Гольяново использовался рабский труд, людей незаконно удерживали и применяли физическую силу. В их числе якобы находились и дети, сообщает ИТАР-ТАСС.

Проверка по заявлению была начата 10 ноября, рассказал Севрюгин. Две сотрудницы-заявительницы утверждают, что работали добровольно, их слова подтвердили и около 70 жителей прилегающих домов.

По словам замначальника УСБ, в ходе осмотра помещений торговой точки выяснилось, что столько людей, сколько указано в заявлениях, там физически находится бы не смогли. Кроме того, полицейские установили, что иностранцы неоднократно выезжали к себе на родину. В настоящее время проверка продолжается, отметил Севрюгин.

Ранее прокуратура не дала Следственному комитету возбудить дело о трудовом рабстве в московском магазине. Как рассказал замруководителя Главного следственного управления СК по Москве Алексей Зязев, позиция прокурора была обжалована, но пока следствие провести невозможно.