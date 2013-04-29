"Огонек": кто пришел на смену рабочему классу

Нерабочий класс

Накануне 1 мая писатель Сергей Шаргунов размышляет о том, кто и что пришло на смену рабочему классу и его ценностям

Люди и нелюдь

Чем жил Белгород те два дня, пока полицейские ловили убийцу шести людей

Вайнахский фитиль

В старинном территориальном споре между Чечней и Ингушетией зафиксирован первый силовой контакт. Этот конфликт может запалить весь регион

"Общество не готово защищать Конституцию"

20 лет назад был опубликован проект Основного закона РФ. Текст Конституции, напечатанный 30 апреля 1993 года в «Известиях», позже был сильно переработан, однако именно с него началась дискуссия о новом государственном устройстве страны. Это был рубежный момент, убежден Сергей Филатов, в ту пору — глава администрации президента РФ Бориса Ельцина

"Нашу башню не сносит"

Наши лучшие космические специалисты, построившие стартовый комплекс для французов, сегодня больше востребованы на Западе, чем дома

Армия одиночек

Чем больше подчеркивают, что бостонские террористы одиночки и никакой сети за ними не видно, тем чаще вспоминается установка новой «Аль-Каиды»: ячейки на территории врага должны стать невидимыми, а их связи — не просматриваться спецслужбами. Вот бойцов и переподчинили: теперь они служат не вождям, а идее, и приказы им не нужны

Крестом не вышли

О скандале в Выборге — там и.о. мэра Туркин попробовал отменить рыцарский турнир в местной крепости, сегодня говорят много. Но не говорят, что нам дан образчик приватизации православного мифа в личных (других не видно) целях

Заломили сцену

Закончится ли борьба против Мариинки-2 с приходом в театр зрителя?

На нынешней неделе открывается новая сцена Мариинского театра. В четверг, 2 мая, в день 60-летнего юбилея Валерия Гергиева гала-концерт с участием мировых звезд возвестит миру о рождении нового храма классического искусства. В Санкт-Петербург слетятся Пласидо Доминго, Рене Папе, Ильдар Абдразаков, Ольга Бородина, Анна Нетребко, Алексей Марков, Евгений Никитин, Екатерина Семенчук, Михаил Петренко, Сергей Семишкур, Екатерина Кондаурова, Ульяна Лопаткина, Диана Вишнёва, Владимир Шкляров, Юрий Башмет, Денис Мацуев, Леонидас Кавакос. Выступят и учащиеся Академии русского балета им. А.Я. Вагановой, солисты Академии молодых оперных певцов Мариинского театра, хора, детского хора и Симфонического оркестра. Юный режиссер Василий Бархатов и знаменитый художник Зиновий Марголин обещают зрелище феерическое.

"Зрителю нужна история, а мне нет"

Фильм Стивена Содерберга «За канделябрами» вошел в программу Каннского фестиваля. Несмотря на это, режиссер объявил о том, что собирается завершить карьеру. Почему — он объяснил обозревателю «Огонька»

Лад кромешный

В московском Манеже открылась выставка «Алексей Ремизов. Возвращение» — более 140 графических работ, коллажи, «конструкции», рукописи, книги и альбомы писателя. Все они экспонируются в России впервые

В утиль не сдаваться!

Вышел на экраны мультфильм «Возвращение Буратино» — о том, что у плюшевых, старых и беззащитных тоже есть место в истории. И немаленькое

Упасть, чтобы подняться

Нынешняя спартаковская легенда родилась 40 с лишним лет назад, когда клуб вылетел из высшей лиги. Тогда "Спартак" совершил чудо: всего через год он вернулся вновь, причем на таких скоростях, что на несколько десятилетий стал флагманом советского и российского футбола. О феномене "Спартака» — в новой рубрике «Огонька"

Важняк

60 лет назад после смерти Сталина начался пересмотр сначала следственных, а затем и судебных дел людей, попавших под каток политических репрессий. На свободу стали выходить и те, кто был сначала инструментами режима, а затем и его жертвами. Один из них известный писатель и следователь — Лев Шейнин.

