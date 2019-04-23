Москва 24 покажет, как работа профсоюзов влияет на экономику государства

Фото: Москва 24/Михаил Сипко

25 апреля в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция на тему – "Мир. Труд. Май! Зачем московские профсоюзы идут на первомайскую демонстрацию?"

Речь пойдет о мероприятиях, запланированных профсоюзами на Первомай и об основных действиях профсоюзов в целях изменения экономической политики государства. О повышении заработной платы, защите социально-трудовых прав работников, установлении достойных пенсий и пособий расскажет Михаил Антонцев, председатель Московской федерации профсоюзов, председатель комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Московской городской Думы.

Смотрите трансляцию 25 апреля в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.