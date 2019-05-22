Москва 24 покажет пресс-конференцию о ветеринарных услугах и сервисах города

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

23 мая в Информационном центре правительства Москвы состоится пресс-конференция, посвященная услугам и сервисам для владельцев домашних животных в столице.

В пресс-конференции примут участие:



председатель Комитета ветеринарии города Москвы Алексей Викторович Сауткин;

заместитель председателя Комитета ветеринарии города Москвы Елена Александровна Авдеева.

Смотрите трансляцию 23 мая в 15:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.