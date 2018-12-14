Москва 24 покажет, как государство борется с коррупцией

фото: портал Москва 24/Яна Дейнега
17 декабря в пресс-центре Агентства городских новостей "Москва" состоится пресс-конференция, посвященная новым инициативам в сфере совершенствования антикоррупционного законодательства.
В ходе дискуссии участники обсудят:
- правоприменительную практику уже действующих механизмов: реестр лиц, уволенных в связи с утратой доверия;
- свежие инициативы уходящего года: законопроект об ответственности депутатов за коррупционные правонарушения;
- последние принятые законы в сфере противодействия коррупции: закон о полномочиях Генпрокуратуры по проверке наличия зарубежных счетов и иных иностранных финансовых инструментов;
- законодательную повестку начала 2019 года: законопроект правительства о перечне подарков, которые разрешено принимать госслужащим.
На пресс-конкуренции выступят:
- Анатолий Выборный, заместитель председателя комитета Государственной Думы по безопасности и противодействию коррупции;
- Кирилл Кабанов, председатель Национального антикоррупционного комитета;
- Сергей Плохов, старший прокурор организационно-аналитического отдела управления по надзору за исполнением законодательства о противодействии коррупции Генеральной прокуратуры РФ.
Прямую трансляцию можно увидеть 17 декабря в 12:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.