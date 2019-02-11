Москва 24 покажет, где и как приобрести землю для бизнеса

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12 февраля в рамках проекта "Биржа торгов" состоится роуд-шоу, на котором будут представлены земельные участки для бизнеса.

Предпринимателям продемонстрируют:



крупный земельный участок по адресу: Долгопрудненское шоссе, владение 5;

инвестиционные проекты в границах ТПУ "Пятницкое шоссе-3";

земельные участки с различным коммерческим функционалом.

представители правительства Москвы и АО "Мосинжпроект";

эксперты рынка недвижимости и инвестиций;

представители бизнес-сообщества.

На мероприятии выступят:Смотрите трансляцию 12 февраля в 10:30 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.