Москва 24 покажет творческую встречу с Юрием Куклачевым

Фото: ТАСС/Интерпресс/Виктория Васильева

4 апреля в МИА "Россия сегодня" состоится творческая встреча с народным артистом РСФСР, создателем и бессменным художественным руководителем Театра кошек Юрием Куклачевым. Мероприятие приурочено к 70-летнему юбилею дрессировщика, который отмечается 12 апреля.

Цирковой артист получил широкую известность благодаря номерам с домашними кошками, которых обучает по собственной методике. В ходе встречи дрессировщик поделится творческими планами и покажет несколько номеров со своими любимыми питомцами.

Смотрите трансляцию 4 апреля в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.