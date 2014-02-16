На презентации "Атласа новых профессий" расскажут о работе будущего

Фото: ИТАР-ТАСС

В понедельник, 17 февраля в 11.00, в пресс-центре ИТАР-ТАСС состоится конференция на тему: "Презентация "Атласа новых профессий".

Участники мероприятия расскажут о технологии формирования профессий будущего и представят характеристики новых профессий в ряде отраслей. Онлайн-трансляцию конференции проведет сетевое издание M24.ru.

"Атлас новых профессий" является совместным проектом Агентства стратегических инициатив и Московской школы управления "Сколково". В работе над проектированием будущего участвовали более 2,5 тысяч российских и иностранных экспертов.

