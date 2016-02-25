Адель получила четыре награды Brit Awards

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Dominic Lipinski
24 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Brit Awards, где британская исполнительница Адель получила сразу четыре награды, сообщается на официальном сайте.
Ее назвали лучшей певицей, а также наградили за альбом "25" и сингл Hello. Кроме того, ее удостоили премии в номинации "Международный успех".
На приз претендовал клип Адель на песню Hello, но с наградой в этой номинации ушла группа One Direction.
Добавим, что Дэвид Боуи, скончавшийся в январе этого года, посмертно получил награду "Икона". Ее вручили другу музыканта, Гэри Олдмену.