25 февраля 2016, 12:03

Культура

Адель получила четыре награды Brit Awards

Фото: FA Bobo/PIXSELL/PA Images/ТАСС/Dominic Lipinski

24 февраля в Лондоне прошла церемония вручения премии Brit Awards, где британская исполнительница Адель получила сразу четыре награды, сообщается на официальном сайте.

Ее назвали лучшей певицей, а также наградили за альбом "25" и сингл Hello. Кроме того, ее удостоили премии в номинации "Международный успех".

На приз претендовал клип Адель на песню Hello, но с наградой в этой номинации ушла группа One Direction.

Добавим, что Дэвид Боуи, скончавшийся в январе этого года, посмертно получил награду "Икона". Ее вручили другу музыканта, Гэри Олдмену.

Видео: [URLEXTERNAL=https://www.youtube.com/watch?v=YQHsXMglC9A]YouTube[/URLEXTERNAL]/ Пользователь: AdeleVEVO


Премия Brit Awards существует с 1977 года. Как и Grammy, считается одной из самых авторитетных музыкальных наград. Среди ее лауреатов в разные годы – The Beatles, Пол Маккартни, Майкл Джексон, Питер Габриэль, Queen, Робби Уильямс и другие.
