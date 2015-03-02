Победителей конкурса "Менеджер года – 2014" наградят 3 марта

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев
Церемония награждения победителей XVIII конкурса "Менеджер года – 2014" пройдет 3 марта в 15.00 в конференц-зале здания правительства Москвы.
В мероприятии примут участие представители столичных департаментов и комитетов, префектур округов, общественных организаций и деловых кругов. В рамках церемонии также состоится награждение победителей конкурса "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2014".
Конкурс проводится Международной Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России при поддержке правительства Москвы. "За годы проведения конкурс вырос в масштабный и значимый проект, способствующий укреплению кадрового потенциала столицы", – отметили в оргкомитете.
По мнению учредителей конкурса, его ключевые задачи заключаются в повышении эффективности управления, выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики, а также в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг. Председатель жюри конкурса – депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.