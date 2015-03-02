Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 марта 2015, 16:15

Культура

Победителей конкурса "Менеджер года – 2014" наградят 3 марта

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Церемония награждения победителей XVIII конкурса "Менеджер года – 2014" пройдет 3 марта в 15.00 в конференц-зале здания правительства Москвы.

В мероприятии примут участие представители столичных департаментов и комитетов, префектур округов, общественных организаций и деловых кругов. В рамках церемонии также состоится награждение победителей конкурса "Менеджер года в государственном и муниципальном управлении – 2014".

Ссылки по теме


Конкурс проводится Международной Академией менеджмента и Вольным экономическим обществом России при поддержке правительства Москвы. "За годы проведения конкурс вырос в масштабный и значимый проект, способствующий укреплению кадрового потенциала столицы", – отметили в оргкомитете.

По мнению учредителей конкурса, его ключевые задачи заключаются в повышении эффективности управления, выявлении управленческой элиты, внесшей значительный вклад в развитие и укрепление российской экономики, а также в распространении передового опыта руководителей и общественном признании их заслуг. Председатель жюри конкурса – депутат Госдумы РФ Владимир Ресин.

премия церемония награждения Менеджер года

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика