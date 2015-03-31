Картина "Трудно быть Богом" получила главную премию "Ника"

Фото: ТАСC

Картина "Трудно быть Богом" Алексея Германа получила главную премию Общероссийской киноакадемии "Ника". Прямая трансляция церемонии вручения ведется на сайте кинопремии.

На главную "Нику" кроме фильма Германа были выдвинуты "Левиафан", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Дурак" и "Испытание".

В номинации "лучшая режиссерская работа" также победил Алексей Герман. Приз за лучшую мужскую роль за работу в этом фильме получил Леонид Ярмольник. Кроме того, премией была отмечена и операторская работа Владимира Ильина и Юрия Клименко.

"Нику" за лучшую женскую роль получила Елена Лядова за фильм "Левиафан". Приз за лучшую мужскую роль второго плана достался за ту же картину Роману Мадянову.

Лучшим сценаристом в этом году стал Юрий Быков с фильмом "Дурак". Снявшаяся в этой картине Дарья Мороз получила премию за лучшую женскую роль второго плана.

Кроме того, в номинации "Открытие года" победил Иван Твердовский, снявший свою первую игровую картину "Класс коррекции". Лучшим документальным фильмом стала картина Андрея Осипова "Коктебельские камешки".

Лучшим фильмом СНГ и Балтии признана картина "Племя" украинского режиссера Мирослава Слабошпицкого.

"Нику" за честь и достоинство получила актриса Лия Ахеджакова. "Лучшим анимационным фильмом" стал "Мой личный лось" Леонида Шмелькова

Отметим, что премия "Ника" вручается с 1988 года. Победители получают статуэтки работы скульптора Сергея Микульского. Основатель и художественный руководитель "Ники" - Юлий Гусман, президент киноакадемии "Ника" - Андрей Кончаловский.

В 2014 году лучшим фильмом премии "Ника" был назван "Географ глобус пропил". В номинации "Лучшая мужская роль" премию получил Константин Хабенский, а статуэтку за лучшую женскую роль вручили Елене Лядовой за игру в той же картине.