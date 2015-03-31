В Москве вручат кинопремию "Ника"

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

31 марта в Москве вручат премию Общероссийской киноакадемии "Ника", сообщает "Интерфакс". Церемония пройдет в фольклорном центре "Русская песня".

В этом году на премию было выдвинуто 114 картин, участие в голосовании приняли 64% киноакадемиков, причем всего их 604.

На главную "Нику" - за лучший фильм года - выдвинуты "Левиафан", "Белые ночи почтальона Алексея Тряпицына", "Трудно быть богом", "Дурак" и "Испытание".

В номинации "лучшая режиссерская работа" представлены Александр Звягинцев, Андрей Кончаловский и Алексей Герман.

На "лучшего актера" номинированы Алексей Серебряков, Леонид Ярмольник, Артем Быстров и Александр Збруев. Лучшей актрисой может стать Елена Лядова, Агния Кузнецова или Северия Янушаускайте.

Отметим, что премия "Ника" вручается с 1988 года. Победители получают статуэтки работы скульптора Сергея Микульского. Основатель и художественный руководитель "Ники" - Юлий Гусман, президент киноакадемии "Ника" - Андрей Кончаловский.

В 2014 году лучшим фильмом премии "Ника" был назван "Географ глобус пропил". В номинации "Лучшая мужская роль" премию получил Константин Хабенский, а статуэтку за лучшую женскую роль вручили Елене Лядовой за игру в той же картине.