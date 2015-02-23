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Новости культурного мира

23 февраля, 09:05

Главным фильмом "Оскара" стал "Бердмэн"

премии Оскар Левиафан

Фото: facebook.com/BirdmanMovie

В Лос-Анджелесе состоялась 87-я церемония вручения премии "Оскар". В номинации "Лучший фильм" победил "Бердмэн" режиссера Алехандро Гонсалеса Иньярриту, сообщает Американская киноакадемия.

Российский "Левиафан" Андрея Звягинцева, представленный в номинации "Лучший фильм на иностранном языке", обошла картина Павла Павликовского "Ида".

Отметим, что ведущим церемонии вручения премии "Оскар" в этом году стал актер Нил Патрик Харрис, известный по роли Барни Стинстона в сериале "Как я встретил вашу маму".

"Бердмэн" - история актера, который в молодости сыграл супергероя Бердмэна. Теперь, постаревший и уже почти никому не известный, он пытается вернуть себе былую славу с помощью постановки пьесы на Бродвее.

Фильм получил еще три "Оскара", кроме главного: за операторскую работу, режиссерскую работу (отметим, что "Бердмэн" снят немногочисленными длинными кадрами), оригинальный сценарий.

Лучшим исполнителем мужской роли признали Эдди Редмейна ("Вселенная Стивена Хокинга), лучшей исполнительницей женской роли - Джулианну Мур ("Все еще Элис"). В номинации "Лучшая мужская роль второго плана" премию присудили Джей Кей Симмонсу ("Одержимость"), а в номинации "Лучшая женская роль второго плана" - Патриции Аркетт ("Отрочество").

"Отель "Гранд Будапешт" Уэса Андерсона получил четыре премии: за общий дизайн, дизайн костюмов, грим, музыку. Лучшим мультфильмом киноакадемики сочли "Город героев".

Полный список победителей "Оскара" можно найти здесь.

Добавим, мировая премьера российского фильма "Левиафана", номинированного на "Оскар", состоялась в мае 2014 года в рамках основной конкурсной программы 67-го Каннского международного кинофестиваля. На киносмотре картина была удостоена награды "За лучший сценарий" (написанный Андреем Звягинцевым и Олегом Негиным). Позже картина получила награды на многих других престижных мировых кинофестивалях, в том числе на Мюнхенском кинофестивале.

Кроме того, картина Звягинцева завоевала "Золотой глобус".

Андрей Звягинцев

Кинорежиссер, актер и сценарист Андрей Звягинцев родился 6 февраля 1964 года в Новосибирске. Окончил актерский факультет новосибирского театрального училища. В 1990-м окончил актерский факультет ГИТИСа в Москве.

В 2003 году вышел фильм Звягинцева "Возвращение", который принес режиссеру популярность. Лента отмечена двумя премиями "Ника" и двумя "Золотыми львами" в номинациях "лучший фильм" и "лучший режиссерский дебют". В числе режиссерских работ Андрея Звягинцева - фильмы "Изгнание" (2007 год), короткометражка "Апокриф" (2008), "Тайна" (2011 год) и "Елена" (2011).

Интервью M24.ru с Андреем Звягинцевым можно прочесть тут.

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Премия "Оскар" была основана в 1929 году.

19 марта 1953 года прошла первая телетрансляция "Оскара". Уже в следующем году церемонию смотрели более 43 миллионов человек.

Самая необычная церемония состоялась в 2011 году. Тогда на сцене появилась голограмма Боба Хоупа, легендарного актера и ведущего 18-й церемонии.

В прошлом году главным фильмом "Оскара" стала картина "12 лет рабства".

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