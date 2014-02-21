Аэропорт Шереметьево назван лучшим в Европе по качеству обслуживания

Фото: ИТАР-ТАСС

Аэропорт Шереметьево признан лучшим аэропортом Европы по качеству обслуживания пассажиров по итогам 2013 года согласно данным ACI ASQ.

Как сообщает пресс-служба аэропорта, Шереметьево назван лучшим в Европе по качеству обслуживания уже второй год подряд в независимом рейтинге ACI Международного Совета Аэропортов. Отмечается, что эта премия отражает взгляды пассажиров на 34 ключевых сервисных параметра в работе аэропорта. В 2013 году в аэропорту был реализован комплекс проектов, направленных на совершенствование качества обслуживания пассажиров и гостей и формирование позитивной атмосферы в терминалах.

"Этот успех второй год подряд является и общенациональным достижением нашей страны. Поскольку Шереметьево - это крупнейшие "международные ворота", а значит, и важный элемент инвестиционной привлекательности и конкурентоспособности России. Конечно, важнейшую роль в этом сыграли Олимпийские Игры в Сочи. Ведь Шереметьево встречал большинство гостей Олимпиады, и мы стремились сделать эту работу на высшем уровне", - заявил генеральный директор аэропорта Шереметьево Михаил Василенко.

