Джордж Клуни получит почетный "Золотой глобус"

Джордж Клуни. Фото: goldenglobes.com

Почетный "Золотой глобус" - награда имени Сесила Блаунта Демилля - в 2015 году достанется режиссеру, продюсеру и актеру Джорджу Клуни, сообщается на сайте престижной премии. Церемония вручения состоится 11 января.

Особая награда ежегодно вручается за выдающиеся достижения в кино- и телеиндустрии.

Клуни принимал участие в создании почти сотни фильмов и сериалов, 13 раз становился номинантом "Золотого глобуса", а также известен своей борьбой за права человека в Дарфуре и Южном Судане.

Широкую популярность Джорджу Клуни принесли роли в сериале "Скорая помощь" и фильме "От заката до рассвета". Также он известен работой в "Одиннадцати друзьях Оушена" и его сиквелах, "Невыносимой жестокости", "Вне поля зрения" и других картинах.

Режиссерский дебют Клуни состоялся в 2002 году: тогда на экраны вышел его фильм "Признания опасного человека". Затем он снял еще пять картин, в том числе ленты "Мартовские иды" и "Охотники за сокровищами". Клуни написал сценарий "Гравитации", стал продюсером "Августа", "Операции "Арго", "Майкла Клейтона" и других лент.

В "копилке" актера, режиссера и продюсера – два "Оскара" (за "Операцию "Арго" и роль второго плана в "Сириане"), несколько "Золотых глобусов", награда Венецианского кинофестиваля и другие премии.

"Золотой глобус" присуждается Голливудской ассоциацией иностранной прессы с 1944 года. Премия ежегодно вручается в январе по результатам голосования 90 международных журналистов, работающих в Голливуде. Это вторая по значимости американская кинопремия после "Оскара". В отличие от "Оскара", "Золотой глобус" присуждается и за работу на телевидении – в сериалах. Премия Сесиля Б. Демилля вручается с 1952 года. В свое время ее лауреатами становились Джуди Гарленд, Одри Хепберн, Альфред Хичкок, Уолт Дисней, Фрэнк Синатра, Пол Ньюман, Клинт Иствуд, Шон Коннери, Дастин Хоффман, Джек Николсон, Аль Пачино, Харрисон Форд, Энтони Хопкинс, Стивен Спилберг, Мартин Скорсезе, Барбара Стрейзанд, Морган Фримен, Вуди Аллен, Роберт Де Ниро. В 2005 году почетную награду получил Робин Уильямс.



Напомним, что Клуни недавно заявил, что собирается снять фильм про скандал вокруг новостной империи британского медиа-магната Руперта Мердока. Проект получил название "Хакеры". В основу картины ляжет одноименная книга журналиста Ника Дэвиса, которая рассказывает о массовом взломе британских телефонов корреспондентами изданий, принадлежащих 83-летнему Мердоку.