15 февраля 2016, 19:29

Культура

"Грэмми": интриги главных номинаций

Фото: facebook.com/TheGRAMMYs

Предстоящей ночью в Лос-Анджелесе пройдет 58-я церемония вручения самой престижной премии в мире музыки "Грэмми".

В этом году среди фаворитов оказались лидеры всевозможных чартов The Weeknd, Тэйлор Свифт, Эд Ширан, Элли Голдинг и Кендрик Ламар. Причем Тейлор Свифт, была номинирована сразу во всех главных категориях: "Запись года", "Лучшее сольное исполнение" и "Песня года" (с синглом Blank Space), "Альбом года"» (пластинка "1989") и, наконец, "Лучшее исполнение дуэтом / в группе" за коллаборацию с Кендриком Ламаром и композицию Bad Blood.

Среди лучших новичков года фигурируют харизматичный Джеймс Бэй, юная Меган Трейнор и кантри-исполнитель Сэм Хант.

"Грэмми" была учреждена в 1958 году и с того времени претерпела немало изменений: новые номинации вводились, а старые исчезали. Сегодня премия присуждается в 83 категориях по 30 музыкальным жанрам, но самыми главными по-прежнему остаются номинанты "большой четверки" – "Запись года", "Альбом года", "Лучший новый артист" и "Песня года".

Номинация "Лучший новый артист":

  • Courtney Barnett;
  • James Bay;
  • Sam Hunt;
  • Tori Kelly;
  • Meghan Trainor.

Номинация "Запись года":

  • Really Love, D’Angelo and The Vanguard;
  • Uptown Funk, Mark Ronson ft. Bruno Mars;
  • Thinking Out Loud, Ed Sheeran;
  • Blank Space, Taylor Swift;
  • Can’t Feel My Face, The Weeknd.

Номинация "Песня года":

  • Alright, Kendrick Lamar;
  • Blank Space, Taylor Swift;
  • Girl Crush, Little Big Town;
  • See You Again, Wiz Khalifa ft. Charlie Puth;
  • Thinking Out Loud, Ed Sheeran.

Номинация "Альбом года":

  • Sound & Color, Alabama Shakes;
  • To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar;
  • Traveller, Chris Stapleton;
  • 1989, Taylor Swift;
  • Beauty Behind the Madness, The Weeknd.

