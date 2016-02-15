"Грэмми": интриги главных номинаций

Фото: facebook.com/TheGRAMMYs
Предстоящей ночью в Лос-Анджелесе пройдет 58-я церемония вручения самой престижной премии в мире музыки "Грэмми".
В этом году среди фаворитов оказались лидеры всевозможных чартов The Weeknd, Тэйлор Свифт, Эд Ширан, Элли Голдинг и Кендрик Ламар. Причем Тейлор Свифт, была номинирована сразу во всех главных категориях: "Запись года", "Лучшее сольное исполнение" и "Песня года" (с синглом Blank Space), "Альбом года"» (пластинка "1989") и, наконец, "Лучшее исполнение дуэтом / в группе" за коллаборацию с Кендриком Ламаром и композицию Bad Blood.
Среди лучших новичков года фигурируют харизматичный Джеймс Бэй, юная Меган Трейнор и кантри-исполнитель Сэм Хант.
"Грэмми" была учреждена в 1958 году и с того времени претерпела немало изменений: новые номинации вводились, а старые исчезали. Сегодня премия присуждается в 83 категориях по 30 музыкальным жанрам, но самыми главными по-прежнему остаются номинанты "большой четверки" – "Запись года", "Альбом года", "Лучший новый артист" и "Песня года".
Номинация "Лучший новый артист":
- Courtney Barnett;
- James Bay;
- Sam Hunt;
- Tori Kelly;
- Meghan Trainor.
Номинация "Запись года":
- Really Love, D’Angelo and The Vanguard;
- Uptown Funk, Mark Ronson ft. Bruno Mars;
- Thinking Out Loud, Ed Sheeran;
- Blank Space, Taylor Swift;
- Can’t Feel My Face, The Weeknd.
Номинация "Песня года":
- Alright, Kendrick Lamar;
- Blank Space, Taylor Swift;
- Girl Crush, Little Big Town;
- See You Again, Wiz Khalifa ft. Charlie Puth;
- Thinking Out Loud, Ed Sheeran.
Номинация "Альбом года":
- Sound & Color, Alabama Shakes;
- To Pimp a Butterfly, Kendrick Lamar;
- Traveller, Chris Stapleton;
- 1989, Taylor Swift;
- Beauty Behind the Madness, The Weeknd.
