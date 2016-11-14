Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 ноября 2016, 21:43

Культура

Определены номинанты премии Critics' Choice Awards

Фото: ТАСС/YAY

Стал известен список сериалов и актеров, претендующих на премию Critics' Choice Awards в теленоминациях. Полный перечень опубликован на канале ABC News.

Шесть статуэток может в этом году собрать сериал "Американская история преступлений: Народ против О Джей Симпсона" – он стал абсолютным лидером по числу номинаций. "Игра престолов", "Ночной администратор" и "Несгибаемая Кимми Шмидт" могут получить по пять наград.

В номинации лучший драматический сериал представлены "Лучше звоните Солу", "Игра престолов", "Мистер Робот", "Очень странные дела", "Корона", "Это мы" и "Мир Дикого Запада".

За звание лучшего актера в драматическом сериале будут бороться Сэм Хьюэн, Рами Малек, Боб Оденкерк, Мэттью Риз, Лив Шрайбер и Кевин Спейси.

В номинации "Лучшая актриса в драматическом сериале" представлены Катриона Балфе, Виола Девис, Татьяна Маслани, Кери Рассел, Эван Рейчел Вуд и Робин Райт.

На награду "Лучший комедийный сериал" претендуют "Атланта", "Черноватый", "Клоповник", "Американская семейка", "Кремниевая долина", "Несгибаемая Кимми Шмидт" и "Вице-президент".

Заветные статуэтки победители получат на церемонии 11 декабря.

премии сериалы номинации новости культурного мира

Главное

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика