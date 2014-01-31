Мировая премьера спектакля "Бердичев" состоится в театре Маяковского

Фото: ИТАР-ТАСС

Мировая премьера спектакля "Бердичев" по произведению Фридриха Горенштейна на основной сцене театра Маяковского состоится 20 и 21 февраля. За постановку отвечает Никита Кобелев.

Действие разворачивается в период с 1945 по 1975 год. В центре сюжета судьбы двух сестер и их семьи. Герои обитают в маленькой квартире в украинском городе Бердичеве.

"Это история семьи, история рода, развернутая во времени, за которой стоит история всего народа. Если следовать сюжетной линии, то драма "Бердичев" восходит к традиции романа начала 20 века – семейной эпопее, примером которой являются "Будденброки" Манна, "Семья Тибо" Гро, "Сага о Форсайтах" Голсуорси", - отметили в театре.

Роли исполняют Татьяна Орлова, Татьяна Аугшкап, Игорь Марычев, Зоя Кайдановская, Нина Щеголева, Александр Паль, Виталий Гребенников, Майя Полянская, Юрий Никулин, Татьяна Рогозина, Дарья Хорошилова.

Автор пьесы – драматург, прозаик и сценарист Фридрих Горенштейн – написал сценарии к фильмам "Солярис" Андрея Тарковского, "Раба любви" Никиты Михалкова.

Посмотреть спектакль "Бердичев" также можно 16 и 29 марта.

Приобрести билеты можно на нашем портале

