Премьера спектакля на стихи Чуковского пройдет в Театре Теней

Фото: ИТАР-ТАСС

В субботу, 1 июня, в московском Театре Теней состоится премьера спектакля "У меня зазвонил телефон…", основанного на стихотворениях Корнея Чуковского. Представление в жанре "Шутка в одном действии" предназначено для ребятишек от четырех лет.

Юных зрителей обещают удивить уникальными приемами теневого театра, пантомимой, буффонадой, музыкой и куклами. Веселые истории о Крокодиле, безумных Газелях, Свинье и Медведе появились в результате обработки коротких сюжетов автора.

"Сюрпризом для зрителей будет решение образа самого Корнея Ивановича Чуковского и Телефона – главных героев нашего спектакля", - сообщили в театре.

Спектакль придется по душе не только детям, но и их родителям. Ведь на стихотворениях Чуковского вырос практически каждый из нас. Постановка театра - это шанс вспомнить "Муху-цокотуху", "Телефон", "Крокодила" и "Путаницу".

"Условность и простота сюжетов дают возможность фантазировать на темы его стихотворений в самых разных видах игрового искусства: в кино, в мультипликации, в театре, даже в балете", - добавили организаторы.

Начало – в 11.00. Стоимость билетов – 400 рублей.