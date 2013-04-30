"Село Степанчиково и его обитатели": Фома Опискин как метафора власти

Антон Яковлев. Фото: maly.ru

В старейшем московском театре – Малом 28 апреля состоялась премьера трагикомедии по повести Ф.М. Достоевского "Село Степанчиково и его обитатели". Через призму бытовой истории режиссер Антон Яковлев открыл свой взгляд на природу власти.

Спектакль был показан на сцене Малого театра, что на Большой Ордынке. Зал заполнился полностью, а среди зрителей оказались Леонид Ярмольник и Юрий Яковлев, который, кстати, является отцом режиссера-постановщика "Села Степанчикова".

Первое, что бросилось в глаза, когда поднялся занавес, это оформление постановки. Основное действие происходит на сцене, время от времени уходя в зал и на бутафорскую лестницу, служащую главной декорацией. Пространство под лестницей превращается в уютную гостиную дворянского дома, а вот наверху режиссер поместил то, что должно постоянно напоминать зрителю о смысле происходящего, своеобразный дамоклов меч.

На возвышении расположились большие часы с боем, дерево, глобус и некая фигура в кресле, напоминающая издалека Наполеона Бонапарта. В дальнейшем оказывается, что главный герой, Фома Опискин, являет собой одну из ипостасей этой фигуры.

Фото: maly.ru

Яковлев не стал менять сюжет произведения, а для тех, в чьей памяти он уже немного запылился, напоминаю... В своем имении живет вдовец-полковник Егор Ильич. Его мать, пятидесяти лет вышедшая замуж повторно и ставшая генеральшей, теряет мужа и переезжает к сыну.

Егор Ильич старается изо всех сил, чтобы угодить капризной маменьке, но та лишь называет его "жестоким сыном" и "эгоистом". Вместе с ней к "тирану" переезжает свита – дочь, не успевшая вовремя выйти замуж, приживалки, моськи, а самое главное – Фома Фомич Опискин, бывший слуга и клоун погибшего генерала, от которого пожилая дама впала в рабскую зависимость, а в скором времени и весь дом.

Начинается спектакль с приезда в дом молодого человека, племянника Егора Ильича, которого полковник таинственно выписал из города. Именно от его лица ведет повествование Достоевский.

Когда Сергей приезжает в дом и встречает старого слугу Гaврилу, тот рассказывает о самодурстве Фомы и о том, как однажды в селе было две среды на неделе, потому что Фома не захотел четверг. "Где уж он дурак, батюшка, если нашими господами так управляет", – говорит Гаврила, и, надо сказать, делает совершенно правильный вывод.

Фома оказывается настоящим интриганом и изощренным виртуозом по части манипуляции людьми. Квинтэссенцией "рабского" сознания в доме становится слуга Видоплясов. Да-да, тот самый, которому принадлежат "вопли". Он готов буквально молиться Фоме.

Фото: maly.ru

"Одно дело, когда люди опутываются помимо своей воли, а другое – когда люди готовы к тому, чтобы их опутали. Это большая разница. Не только полковник Ростанев позволяет себя опутать – в Степанчиково все позволяют. Потому что сами хотят этого", – сказал режиссер Антон Яковлев корреспонденту M24.ru в интервью перед премьерой спектакля.

И тут не поспоришь. "Дурачком-то на свете лучше проживать", – честно признается один из героев, Евграф Ларионович Ежевикин.

Спектакль заканчивается относительно счастливым концом. Фома Фомич делает одолжение и наконец-то позволяет Егору Ильичу жениться на любимой женщине, а следовательно, и маменька дает свое благословение. Молодые счастливы и от счастья впадают в окончательную и беспрекословную зависимость и даже готовы, кланяясь, величать арлекина "вашим превосходительством". Под конец герои выходят на сцену с хоругвями, на которых изображена большая буква "Ф". В своем маленьком мирке Фома становится царем и богом.

"Ну что, зародил я в вас искру небесного огня?!" – вопрошает Опискин. "За-ро-дил, за-ро-дил, за-ро-дил, за-ро-дил..." – повторяют, как зомби, довольные "адепты".

"Когда вы вините некоего абстрактного Фому Опискина в том, что происходит вокруг, посмотрите прежде всего на себя. А не вы ли сами создаете его таким, позволяете манипулировать собой... Власть меняет, ломает человека. Это страшная вещь, люди начинают превращаться в маленьких божков. Никакая логика, никакой интеллект, никакая начитанность не помогут вам избежать этих искушений, если в вас нет веры, внутреннего стержня. Некий Фома Фомич, как метафора власти, всегда воспользуется вашими страхами, слабостью, неуверенностью и заполнит эти пустоты в вас своей демагогией и покажет вам, куда идти. Многие и пойдут, не в силах сами решить свои проблемы", – говорит Яковлев.

Фото: maly.ru

Так вот, эта фигура, похожая на Бонапарта, и есть символ власти, стоящей над человеком, глобус – глобальной политики, а дерево – жизни. "Чтобы победить весь мир, нужно победить себя", – говорит в финальном монологе Фома. "Соберусь – и в Москву. Лекции читать, на вопросы отвечать буду", – мечтательно завершает он, после чего в зале раздаются оглушительные овации.

Не стоит думать, что спектакль тяжел или мрачен, – ничего подобного. Особенно забавны моменты общения Опискина с дородным крестьянским мальчиком Фалалеем. "Я ему запретил смотреть грубые мужицкие сны, а он смотрит! Каждый день. Про белого быка!" – возмущается Опискин в одном из моментов.

Подводя итог, можно сказать что режиссеру удается очень четко донести заложенную идею через классическую постановку, не искажая замысла автора. На протяжении всего спектакля огромное наслаждение доставляет актерская игра. Образ, созданный Василием Бочкаревым, несмотря на капризность и властолюбие его героя Фомы Фомича, скорее симпатичен. Он родной, как что-то, может быть, и вредное, но без чего нельзя представить себя и свой дом. Не менее хорош и Виктор Низовой в роли Егора Ильича, даже удивительно, как актер может совмещать диапазон от сериала про Мухтара до "Села Степанчикова".

Следующий спектакль "Село Степанчиково и его обитатели" смотрите 12 апреля на Большой Ордынке.

Мария Аль-Сальхани