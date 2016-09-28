"Анну Каренину" покажут в Театре оперетты

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Премьера мюзикла "Анна Каренина" состоится в Театре оперетты 8 октября. Об этом сообщает пресс-служба театра.

Либретто к новому мюзиклу Театра оперетты написал поэт и драматург Юлий Ким, а за музыкальное оформление постановки отвечает композитор Роман Игнатьев. "Анна Каренина" станет уже третьим по счету спектаклем Театра оперетты, к которому он написал музыку. Главные роли исполнили звезды столичных мюзиклов: Екатерина Гусева, Дмитрий Ермак, Валерия Ланская, Наталия Быстрова, Игорь Балалаев, Сергей Ли, Теона Дольникова, Андрей Бирин, Александр Маракулин, Лика Рулла и другие.

Новинка от Театра оперетты станет не только захватывающей и эмоциональной, но еще и высокотехнологичной. Как отмечает пресс-служба, девять мобильных экранов, многотонная металлическая конструкция и сотни световых приборов будут представлять собой настоящую декорацию будущего и создавать стопроцентный эффект присутствия. Такой эффект достигается за счет высоких технологий: сложнейшая компьютерная система движения видеоэкранов конструирует своеобразный "мультимедийный пазл", благодаря чему зритель полностью погружается в действие спектакля и вместе с героями "Анны Карениной" оказывается то в многолюдном оперном зале, то на просторном катке, то в летнем деревенском поле.