Стала известна дата премьеры четвертого сезона "Шерлока"

Фото: facebook.com/Sherlock.BBCW

Премьера четвертого сезона британского сериала "Шерлок" состоится 1 января 2017 года, сообщается в официальной группе сериала в Facebook.

Первая серия нового сезона получила название "Шесть Тэтчер" (The Six Tatchers). В первый день будущего года сериал выйдет на экраны в США и Великобритании.

Создатели сериала обещают, что новый сезон будет самым захватывающим по сравнению со всеми предыдущими, передает Deadline.

[html] [/html]



Сериал "Шерлок" представляет собой вольную адаптацию произведений Артура Конан Дойла о частном детективе Шерлоке Холмсе и его напарнике, докторе Джоне Ватсоне, перенесеную из XIX в XXI век. Главные роли в сериале исполнили британские актеры Бенедикт Камбербэтч и Мартин Фримен.

В конце сентября вышел новый трейлер к фильму "Доктор Стрэндж" с Бенедиктом Камбербэтчем в главной роли. Картина представлена студией Marvel по мотивам одноименного комикса о приключениях супергероя.

Помимо Бенедикта Камбербэтча, известного по фильмам о Шерлоке Холмсе, в ленте снялись Тильда Суинтон, Мадс Миккельсен, Рэйчел Макадамс и другие. В мировой прокат лента выйдет 25 октября 2016 года, а в России фильм можно будут посмотреть с 28 октября.