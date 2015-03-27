Премьера "Восьми любящих женщин" с Ириной Муравьевой пройдет в Малом театре

Ирина Муравьева. Фото: Николай Антипов

28 и 29 марта в Малом театре пройдут премьерные показы спектакля "Восемь любящих женщин". В постановке задействованы ведущие актрисы театра: Ирина Муравьева, Людмила Титова, Светлана Аманова и другие.

"Восемь любящих женщин" поставил режиссер Владимир Бейлис по одноименной пьесе Робера Тома. Сюжет может быть знаком зрителю по фильму Франсуа Озона "8 женщин". В загородном доме собирается обычная семья, но неожиданно единственного мужчину находят мертвым в собственной спальне. Младшая дочь убитого начинает расследование. Под подозрение попадают не только мама, тетя и сестра, но и пожилая гувернантка с молоденькой горничной.

Роли в классической детективной истории исполнили ведущие актрисы Малого театра - народные артистки России Ирина Муравьева, Людмила Титова, Светлана Аманова, Ольга Пашкова, заслуженные артистки России Татьяна Лебедева, Инна Иванова, актрисы Полина Долинская, Ольга Жевакина, Ольга Плешкова.

Начало спектаклей в 18.00.