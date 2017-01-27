Кино на выходные: "Притяжение" Бондарчука, новый Скорcезе и французский мультик

На экраны вышел новый российский блокбастер Федора Бондарчука с целой бандой актеров "Гоголь-центра" в главных ролях. Помимо того стоит посмотреть "Молчание" Мартина Скорсезе (о древней Японии) и очаровательный французский мультфильм про маленькую девочку, которая мечтала стать "Балериной".

Кадр из фильма "Притяжение"

"Балерина", Франция, 2016, реж. Эрик Саммер, Эрик Варен

Шесть лет потребовалось художнику Флорану Мазурелю и режиссерам Эрику Саммеру и Эрику Варену. чтобы воссоздать в рисунках Париж 1879 года и перенести туда зрителя^ в один из сиротских приютов, где живет маленькая девочка, мечтающая стать великой балериной. Для постановки балетных движений к работе над проектом пригласили прославленных французских танцовщиков – художественного руководителя балетной труппы парижской оперы Орели Дюпона и премьера Опера Гарнье Жереми Беренгар. При помощи технологии motion capture тончайшие нюансы их движений были перенесены на экран. Премьера мультфильма прошла под бурные овации гостей театра Опера Гарнье.

"Притяжение", Россия, 2016, реж. Федор Бондарчук

Российские спецслужбы сбивают инопланетный корабль над Чертаново. Район оцепляют, половина домов – в щепки. Школьница Юля Лебедева (по совместительству дочь руководителя операцией) берется спасать инопланетянина в человеческом облике.

Главная задача зрителя – преодолеть смятения от того, что впервые сносит не половину Нью-Йорка, как все привыкли видеть на экранах, а московское Чертаново, и постараться не обращать внимания на киноштампы, которых, по справедливости сказать, здесь не так уж и много.

В ролях – Ирина Старшенбаум, Александр Петров, Риналь Мухаметов, Никита Кукушкин и Евгений Сангаджиев.

"Молчание", США, 2016, реж. Мартин Скорсезе

Экранизация романа Сюсаку Эндо о том, как два монаха-иезуита приезжают в Японию в XVII веке, чтобы распространить христианское вероучение. На главные роли Скорсезе пригласил мощного Лиама Ниссона, Эндрю Гарфилда ("Социальная сеть") и Адама Драйвера ("Милая Фрэнсис"). Иисусоподобный Ниссон уже однажды играл роль священника-иезуита в картине "Миссия" 1986 и прекрасно вжился в этот образ.

