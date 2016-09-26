Лекцию о легендарном итальянском дизайнере прочтут в "Пунктуме"

Фото: theredlist.com

Лекцию о легендарном дизайнере Эльзе Скипарелли прочтут в "Пунктуме". Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.

Скипарелли стала одной из икон моды и стиля XX века. Сама Коко Шанель говорила о не, что та прошла путь от "никому не известной итальянской художницы". Своими идеями она перевернула мир моды, придумав носить бижутерию с вечерними платьями, застегивать эти платья на молнии, давать коллекциям названия, а также открыв первые бутики prêt-a-porte и превратив дефиле в красочные шоу.