26 сентября 2016, 10:25

Культура

Лекцию о легендарном итальянском дизайнере прочтут в "Пунктуме"

Фото: theredlist.com

Лекцию о легендарном дизайнере Эльзе Скипарелли прочтут в "Пунктуме". Об этом сообщает пресс-служба культурного центра.

Скипарелли стала одной из икон моды и стиля XX века. Сама Коко Шанель говорила о не, что та прошла путь от "никому не известной итальянской художницы". Своими идеями она перевернула мир моды, придумав носить бижутерию с вечерними платьями, застегивать эти платья на молнии, давать коллекциям названия, а также открыв первые бутики prêt-a-porte и превратив дефиле в красочные шоу.

Место: пер. Малый Афанасьевский, 1/33, Культурный центр "Пунктум" на Арбатской

Время: 26 сентября, 19:30

Цена: 600 рублей

