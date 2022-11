Кино на выходные: Игги Поп, Одри Тоту, женщина с хвостом и поезд в огне

Выбрать фильмы для похода в кинотеатр в эти выходные – непростая задача. В прокат вышло сразу несколько интересных фильмов: документальный фильм Джима Джармуша об Игги Попе и The Stooges, импрессионистская "Вечность" вьетнамского режиссера Чан Ань Хунга с Одри Тоту в главной роли, фантасмагорическая "Зоология" Ивана И. Твердовского и южнокорейский зомби-апокалипсис "Поезд в Пусан" Ён Сан Хо. Кроме того, 26 ноября кинотеатр "Пионер" покажет скандальный, противоречивый и невероятно роскошный фильм "Шоугёлз" Пола Верхувена, в 1995 году освистанный критиками, а сегодня – превозносимый ими же.





"Gimme Danger. История Игги и The Stooges", 2016, реж. Джим Джармуш

Ручьи пота, длинные всклокоченные волосы, потеки косметики на лице, кожаные скинни и обнаженный торс. "Now I wanna be your dog!" – кричит юный Игги Поп и прыгает в толпу. Спустя почти 40 лет одетый и выше, и ниже пояса, причесанный и умытый Джеймс Остерберг (это настоящее имя лидера The Stooges) дает интервью своему давнему другу Джиму Джармушу. Смонтировать архивные съемки с концертов, на которых творилось черт знает что, с сегодняшними спокойными, остроумными и взвешенными репликами, – как еще делать доккино о легендарных рок-героях. Однако Джармушу, действующему по этой типовой схеме, удалось избежать банальностей и штампов. И никаких "как молоды мы были" и "вот в наше время" – на пенсию ни режиссер, ни музыкант пока выходить не собираются.

Видео: YouTUBE/OfficialTrailers.ru

"Вечность", 2016 реж. Чан Ань Хунг

Наполненный солнечным светом и нежными пастельными цветами, фильм "Вечность" спокойно и неторопливо рассказывает о судьбе трех поколений французских женщин, начиная с ХIX века. Они живут в роскошных интерьерах, носят очень красивые платья, любят, рожают детей и бесконечно кого-то хоронят. Следить за сюжетом довольно сложно, несмотря на то, что закадровый голос терпеливо разъясняет все, что происходит на экране. Все, что остается от "Вечности" – ощущения: кадры, будто написанные дрожащими мазками, нежная улыбка, розовый куст, кружевная шляпка. Фильм одного из самых известных вьетнамских режиссеров Чан Ань Хунга, скорее похожий на видеоарт, чем на кино, вводит в почти медитативное состояние. Еще один несомненный плюс картины – подбор актрис: Одри Тоту, Мелани Лоран и Беренис Бежо.

Видео: YouTUBE/iVideosu

"Зоология", 2016, реж. Иван И. Твердовский

Застенчивая женщина постбальзаковского возраста Наташа работает в бухгалтерии зоопарка в маленьком приморском городке. С утра она терпит насмешки злобных теток-коллег, потом гладит по мордам зебр, кормит тигров, курит втихаря и идет домой, где ждут мама и кот Барсик. В ее жизни все просто и понятно – до тех пор, пока у нее не отрастает хвост: длинный, толстый и розовый. Он не помешается в трусах, нервно виляет и некрасиво топорщит юбку.

Пройдя через страх и отвращение, а также обшарпанные коридоры районной поликлиники, Наташа вдруг будто просыпается. Хвост приносит ей неведомые доселе эротические переживания, заставляет сменить гардероб и, кажется, вот-вот унесет героиню в новую жизнь. У нового фильма Ивана И. Твердовского ("Класс коррекции") многообещающее начало и фантастическая середина. Кажется, еще чуть-чуть – и Наташа превратится в икону бодипозитива и антиэйджизма, королеву-дьяволицу и просто счастливую женщину, но к концу фильма режиссер будто пугается своей смелости. Ужасно жаль, очень обидно за Наташу.

Видео: YouTUBE/Компания Arthouse

"Поезд в Пусан", 2016, реж. Ён Сан Хо

Маленькая Су Ан просит вечно занятого работой в некой крупной корпорации папу подарить ей на день рождения совместное путешествие в Пусан, где живет после развода ее мама. Тот сперва противится, но потом перекладывает часть текущих дел на помощника и покупает билеты. В поезде выясняется, что Корею охватил страшный вирус, превращающий людей в зомби комически быстро – от укуса до закатывания глаз и жутких корчей на полу проходит едва ли пара секунд. Пассажиры поезда, конечно, тоже не избегут этой участи. "Поезд в Пусан" Ён Сан Хо, стартовавший этим летом в Каннах, наконец доехал до России. Как любой корейский фильм ужасов, он гомерически смешной и леденяще страшный. Из трогательной темы про папу и дочку выжимается все до последней капли слез, назидательное "главное – оставаться человеком" разве что не произносится буквально, а надежды на хэппи энд, конечно, нет никакой.

Видео: YouTUBE/Компания Arthouse

"Шоугёлз", 1995, реж. Пол Верхувен

Одно из главных кинособытий этих выходных – показ ремастерированного фильма "Шоугёлз". История провинциалки Номи Мэлоун, приехавшей в Лас-Вегас воплощать "американскую мечту" путем покорения элитных стриптиз-клубов, привела прессу в негодование. Верхувена обвиняли в злоупотреблении сексуальными сценами, а исполнительницу главной роли Элизабет Беркли доводили до приступов отчаяния насмешками. В 1995 году "Шоугёлз" был номинирован на антипремию "Золотая малина" рекордных 13 раз, а в 2000 году был признан ее жюри худшим фильмом девяностых. Интересно, хотя и не удивительно, что со временем скандальная лента стала культовой, и киноведы начали не просто говорить о ней всерьез, а превозносить ее достоинства. Специальный показ в "Пионере" – очень хорошая возможность убедиться, что время и правда расставляет все по своим местам.

Видео: YouTUBE/iVideos