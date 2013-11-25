Судьба "Братьев Карамазовых" решится после прогона в МХТ им. Чехова

Премьера спектакля "Карамазовы" может не состояться

Судьба спектакля "Братья Карамазовы", премьера которого запланирована в МХТ имени Чехова 26, 27 ноября, решится после прогона. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер постановки Константин Богомолов.

"Я надеюсь, все будет хорошо. Подождем прогона завтра. Он состоится. Не надо делать выводы до того. Не надо эмоций сейчас", - написал Богомолов.

Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что прогон спектакля отменяется, а сам Богомолов покидает театр. Поводом стали опубликованные в соцсети сообщения режиссера: "С прискорбием сообщаю об отмене прогонов и премьеры в связи с требованием театра внести в спектакль изменений, требующих перестройки спектакля и существенного времени для дополнительных репетиций".

Далее последовала информация следующего характера: "Завтра состоится прогон. Дальше будет видно. Прошу прощения у приглашенных на сегодня".

Как прокомментировали корреспонденту сетевого издания M24.ru в пресс-службе МХТ имени Чехова, генпрогон действительно состоится 25 ноября. После него станет ясно, когда состоится премьера. К слову, прессу на прогон не пригласили.

"Если все будет благополучно, если режиссер учтет все замечания художественного руководителя, и они придут к единому мнению, то премьера состоится завтра в плановом порядке", - добавили в театре.

Добавим, что в спектакле по роману Федора Достоевского задействованы Игорь Миркурбанов, Роза Хайруллина, Филипп Янковский, Алексей Кравченко, Виктор Вержбицкий, Дарья Мороз, Наталья Кудряшова.