Судьба "Братьев Карамазовых" решится после прогона в МХТ им. Чехова

Судьба спектакля "Братья Карамазовы", премьера которого запланирована в МХТ имени Чехова 26, 27 ноября, решится после прогона. Об этом в своем Facebook сообщил режиссер постановки Константин Богомолов.
"Я надеюсь, все будет хорошо. Подождем прогона завтра. Он состоится. Не надо делать выводы до того. Не надо эмоций сейчас", - написал Богомолов.
Накануне в ряде СМИ появилась информация о том, что прогон спектакля отменяется, а сам Богомолов покидает театр. Поводом стали опубликованные в соцсети сообщения режиссера: "С прискорбием сообщаю об отмене прогонов и премьеры в связи с требованием театра внести в спектакль изменений, требующих перестройки спектакля и существенного времени для дополнительных репетиций".
Далее последовала информация следующего характера: "Завтра состоится прогон. Дальше будет видно. Прошу прощения у приглашенных на сегодня".
Как прокомментировали корреспонденту сетевого издания M24.ru в пресс-службе МХТ имени Чехова, генпрогон действительно состоится 25 ноября. После него станет ясно, когда состоится премьера. К слову, прессу на прогон не пригласили.
"Если все будет благополучно, если режиссер учтет все замечания художественного руководителя, и они придут к единому мнению, то премьера состоится завтра в плановом порядке", - добавили в театре.
Добавим, что в спектакле по роману Федора Достоевского задействованы Игорь Миркурбанов, Роза Хайруллина, Филипп Янковский, Алексей Кравченко, Виктор Вержбицкий, Дарья Мороз, Наталья Кудряшова.
СправкаТеатральный режиссер Константин Богомолов в 2003 году окончил курс Андрея Гончарова в РАТИ – ГИТИС. Ставил ряд спектаклей в учебном театре ГИТИСа.
В театре имени Маяковского зрители увидели его работу "Грустный анекдот", в театре на Малой Бронной – "Много шума из ничего", в театре имени Пушкина – "ТурандотТ", в Театре.doc - спектакль "Настя", в Лиепайском театре – "Ставангер. PULP PEOPLE". Также сотрудничал с театрами имени Гоголя (ныне Гоголь-центр), Театральным центром "На Страстном", "Табакеркой".
В МХТ имени Чехова в 2012 году поставил спектакль "Событие" по Владимиру Набокову, в 2013-м – "Идеальный муж. Комедия" по Оскару Уайльду.