Мультимедийный "Портрет Дориана Грея" покажут в театре Ермоловой

В Театре Ермоловой состоится премьера спектакля "Портрет Дориана Грея"

В понедельник, 25 марта, на сцене театра имени Ермоловой состоится премьера мультимедийного спектакля "Портрет Дориана Грея" по одноименному произведению Оскара Уайльда. Режиссер постановки Александр Сазонов нашел необычное применение цифровым технологиям и эффектам виртуальной реальности.

Премьеру называют началом новой вехи в одном из старейших театров Москвы. Сообщает телеканал "Москва 24".

В сценическом представлении задействован художественный руководитель театра Олег Меньшиков, который играет лорда Генри. Зрители также увидят Сергея Кемпо, Алексея Сидорова, народную артистку России Александру Назарову, Наталью Сычеву, народного артиста СССР Владимира Андреева.

Классические мизансцены в спектакле соседствуют с технологией "хромакей" – совмещением нескольких видеоизображений. Актер произносит реплику в камеру, видео транслируется на экран, возле которого сидит собеседник. Так достигается эффект параллельного пространства.

Сазонов уверен, камеры, экраны и проекторы – это художественные средства, без которых сложно разговаривать с современным зрителем.

"Портрет Дориана грея" также покажут 28 марта.