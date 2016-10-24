Большой фестиваль мультфильмов покажет лучшую анимацию со всего света

Кадр из мультфильма "Семь кошек"

Большой фестиваль мультфильмов – десятый по счету – будет проходить в Москве с 27 октября по 7 ноября. Об этом сообщается на сайте мероприятия. Показы мультипликационных фильмов состоятся на 20 городских площадках сети "Московское кино".

В конкурсной программе – несколько блоков: "Победители" (зарубежные фильмы с хорошей фестивальной историей), "Премьеры" (новые российские короткометражки) и "Молодая российская анимация" (студенческие и дебютные работы). При этом зрители смогут не только посмотреть мультипликационные ленты, но и отдать свой голос за понравившиеся картины. По итогам голосования авторы фильмов-победителей получат специальные призы.

Откроет фестиваль мультфильм "Красная черепаха" Михаэля Дюдока де Вита (совместное производство Японии, Франции, Бельгии). Закроет киносмотр французский фильм "Луиза зимой" Жана-Франсуа Лагиони. В блоке "Премьеры" зрителей ждут пять программ, в которые вошли лучшие новинки отечественных авторов: "Большой друг" для самых маленьких, "Даша и людоед" для младших школьников, "Художник и хулиганы" и "Храбрецы" для подростков, а также "До любви" – только для взрослых. Всего же на фестивале будет представлено порядка 60 программ, в которых каждый любитель мультипликации сможет найти мультфильмы по душе.

После показов в столице Большой фестиваль мультфильмов традиционно отправится на гастроли по российским городам и в зарубежные туры.

Подробнее ознакомиться с программой фестиваля и узнать расписание показов можно на сайте мероприятия.