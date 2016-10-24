Управляемый зрителями интерактивный фильм покажут в Москве

Кадр из фильма "Ночная игра"

Первый в мире интерактивный швейцарско-британский фильм "Ночная игра" выходит в российский прокат. Его можно будет увидеть в кинотеатрах столицы с 24 ноября, сообщает РИА Новости.

Особенность фильма состоит в том, что судьбу героев решат сами зрители. Для этого перед началом сеанса им нужно будет установить в своем смартфоне специальное приложение, которое позволит голосовать за развитие сюжета в определенном направлении.

Создатели картины предусмотрели семь вариантов развития событий - от хеппи-энда до гибели всех героев. Длительность картины составит от 80 до 100 минут в зависимости от того, как проголосуют зрители.

Фильм также покажут в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Сургуте и Калининграде.