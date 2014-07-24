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Жизнь в мире

24 июля 2014, 21:25

Врио премьер-министра Украины назначен Владимир Гройсман

премьеры Украина вице-премьеры Арсений Яценюк жизнь в мире Владимир Гройсман

Фото: ИТАР-ТАСС

Временно исполняющим обязанности премьер-министра Украины назначен вице-премьер, министр регионального развития, строительства и ЖКХ Владимир Гройсман, написал на своей странице в Facebook министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Ранее в четверг, 24 июля, глава правительства Украины Арсений Яценюк заявил с трибуны Верховной Рады об уходе в отставку "в связи с распадом коалиции и блокированием правительственных инициатив".

Яценюк отметил, что в том случае, если нет коалиции, а действующая коалиция парламентско-президентской республики распалась, правительство обязано подать в отставку. Выступая с трибуны Верховной Рады, он заявил, что его правительство в сложившейся ситуации сделало все, что могло.

Арсений Яценюк возглавил правительство 27 февраля этого года после формирования парламентской коалиции депутатских фракций "Европейский выбор". В то же время Владимир Гройсман был выдвинут в качестве вице-премьера, а по совместительству министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины.

С 2006 года Гройсман являлся Винницким городским головой. Кроме того, после крушения малайзийского лайнера он возглавил правительственную комиссию по расследованию причин авиакатастрофы.

Сюжет: Ситуация на Украине

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