Студия Сергея Женовача представит спектакль по роману "Мастер и Маргарита"

"Никогда не разговаривайте с неизвестными"

Дата: 29 января, 19:00

Место: Студия театрального искусства, ул. Станиславского, дом 21, стр. 7

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Ради чего идти: театральные критики в один голос твердят, что новый спектакль Сергея Женовача – самый ожидаемый в сезоне. Сценическая версия нетленного романа Михаила Булгакова привлекает еще на этапе задумки. Тут есть место и предрассудкам, и мистическому ореолу, и чисто профессиональному интересу (найдется много сторонников той точки зрения, что "последний закатный роман" не нуждается ни в каких экранизациях или инсценировках).

В спектакле Женовача занята вся труппа Студии театрального искусства. Репетиции идут уже два года. Тем привлекательнее интрига.

Что еще: билеты на премьеру пока не поступили в продажу. Администраторы сайта СТИ рекомендуют следить за обновлениями.

Подробнее о спектакле на facebook театра.