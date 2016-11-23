Вышел трейлер нового фильма Скорсезе "Молчание"

Кадр из фильма "Молчание"

Вышел официальный трейлер нового фильма Мартина Скорсезе "Молчание". Ролик доступен на YouTube-канале Paramount Pictures.

Главные роли в "Молчании" исполнят Лиам Нисон ("Список Шиндлера", "Реальная любовь"), Эндрю Гарфилд ("Социальная сеть", "Новый человек-паук"), а также Адам Драйвер ("Внутри Льюина Дэвиса").

[html] [/html]Видео: youTube/пользователь: Paramount Pictures

Новая лента режиссера Мартина Скорсезе является экранизацией романа Сюсаку Эндо, посвященного миссии двух португальских священников-иезуитов в XVII веке, которые приехали в Японию, чтобы найти своего наставника и распространять христианское Евангелие.

Российская премьера фильма состоится 26 декабря 2016 года – на три дня позже мировой.