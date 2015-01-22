Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Культура

22 января 2015, 12:52

Вторая часть комедии "Тупой и еще тупее" выходит на экраны спустя 20 лет

премьеры комедии кино Джим Керри Тупой и еще тупее братья Фарелли

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее 2". Фото: imdb.com

В четверг, 22 января, в российский прокат выходит продолжение культовой комедии "Тупой и еще тупее". Главные роли исполнили Джим Керри и Джефф Дэниелс.

"Тупой и еще тупее 2" - продолжение знаменитой комедии 1994 года братьев Питера и Бобби Фарелии ("Я, снова я и Ирэн", "Все без ума от Мэри"). В новой части комедии лучшие друзья Гарри и Ллойд узнают, что у первого есть ребенок, о существовании которого он не догадывался. Эксцентричные герои отправляются в путешествие, чтобы отыскать наследницу Гарри. Ей оказывается симпатичная девушка, которая живет в приемной семье.

Продолжение фильма вышло спустя двадцать лет после первой части. Главные роли, как и в первой картине, исполнили Джим Керри ("Шоу Трумена", "Лжец, лжец") и Джефф Дэниелс ("Плезантвиль", "Куда приводят сны").

Сюжеты: Кино: премьеры, фестивали, интервью Кинопремьеры недели

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать