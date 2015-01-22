Вторая часть комедии "Тупой и еще тупее" выходит на экраны спустя 20 лет

Кадр из фильма "Тупой и еще тупее 2". Фото: imdb.com

В четверг, 22 января, в российский прокат выходит продолжение культовой комедии "Тупой и еще тупее". Главные роли исполнили Джим Керри и Джефф Дэниелс.

"Тупой и еще тупее 2" - продолжение знаменитой комедии 1994 года братьев Питера и Бобби Фарелии ("Я, снова я и Ирэн", "Все без ума от Мэри"). В новой части комедии лучшие друзья Гарри и Ллойд узнают, что у первого есть ребенок, о существовании которого он не догадывался. Эксцентричные герои отправляются в путешествие, чтобы отыскать наследницу Гарри. Ей оказывается симпатичная девушка, которая живет в приемной семье.

Продолжение фильма вышло спустя двадцать лет после первой части. Главные роли, как и в первой картине, исполнили Джим Керри ("Шоу Трумена", "Лжец, лжец") и Джефф Дэниелс ("Плезантвиль", "Куда приводят сны").