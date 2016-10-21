В Центре документального кино показали "Дурочку"

Группа "Летать!" представила в Центре документального кино новый клип на песню "Дурочка".

Название новой группы "Летать!" вызывает ассоциации с популярным в 90-е коллективом "Мечтать". На этом сравнения заканчиваются. Группе "Летать!" еще (или уже) три года. В составе – вокалистка Полина Новикова, гитарист Сергей Рощупкин, клавишница Анна Носачева, бас-гитарист Семен Лепешкин и барабанщик Дмитрий Лобанов. Год назад вышел мини-альбом, над которым работал Владимир Овчинников, известный сотрудничеством с Земфирой, "Мумий Троллем" и "Смысловыми галлюцинациями".

Новая поп-группа способна привлечь внимание публики не только клипом, но и продюсерской бригадой, взявшейся за ее раскрутку. Бразды правления у продюсера Александра Пономарева ("Сплин", "Би-2"), саунд-продюсером выступил Юрий Усачев ("Гости из будущего"), а режиссер нового видео стал Виктор Вилкс (Земфира, "Мумий Тролль", Animal Jazz, "Бумбокс", Гриша Ургант, Баста, "Моя Мишель"). По представленному на суд публики видео на песню "Дурочка", очевидно, что планы у команды и менеджмента серьезные, высокобюджетные и далеко идущие. Судя по стилистике группы, Пономарев и Вилкс решили поработать на попсовом поле, но делают это неизменно профессионально и дотошно.

Калифорнийскую пустыню, необходимую для экшн-сюжета команда из тридцати человек снимала на просторах Астраханской области. Аккуратно пилили автобус, который бодро разваливается по ходу остросюжетного видеоповествования. Прикручивали вокалистку "Летать!" Полину к салону при помощи сложных страховочных конструкций, чтобы не унесло в бескрайние степи. Камеры летали, кружили, пикировали и проникали во все плоскости и пространства.

Очень дорого, богато, вычурно, амбициозно с легким приветом группе The Cardigans и их видео My favourite game.

Обозреватель m24.ru попросил Александра Пономарева и Виктора Вилкса прокомментировать работу с группой "Летать!".

Александр Пономарев

"В том, что я после работы с рок-группами вроде "Сплин" и "Би-2" работаю с "Летать", нет ничего необычного. Я считаю, что рок-н-ролла как такового вообще не осталось, к тому же все эти стилистические определения условны. Время супергрупп ушло. Если раньше было важно качество аранжировок, сложные тексты, то сейчас это не нужно. А вот с "Летать!" у меня все совпало. Это приятная, хорошая музыка, суперпрофессиональная команда и, что немаловажно, есть финансовая основа, позволяющая снимать хорошие клипы, работать в современных студиях с лучшими саунд-продюсерами. Все это приносит четкий результат. Сейчас мы сняли еще один клип на Байкале, и одна из песен уже скоро будет на радио".

Виктор Вилкс

"Мне нравится разная музыка, в первую очередь фламенко: я ведь вообще хотел стать гитаристом. Работали мы легко, я всегда стараюсь, чтобы все было просто, если только это не хореография. Самым непростым оказалось все красиво разломать, за это очень волновался Саша Пономарев, который в итоге добился того, что были приглашены специальные люди, занимавшиеся именно этим. Они и задействовали пушки, которые палили неподалеку, и их звук разламывал машину, а совсем не те люди, которых вы видите в кадре. Работа над клипом была настоящим удовольствием. Жара страшная, воду пьешь литрами, и она никуда не уходит, воздух, как из фена, однако все вернулись здоровые".