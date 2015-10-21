Фото: Warner Music

Новый проект музыканта Moby, получивший название Moby & The Void Pacific Choir представил релиз второго клипа Almost Loved. Видео сделано в стиле VHS с большим количеством помехов и в очень низком качестве.

Сюжет: набор кадров с загадочными силуэтами, крестом на холме, городским пейзажем. Сам музыкант написал в своем фэйсбуке: "В видео Almost Loved я пытался показать, что Советский кинорежиссер сделал бы в 1979 году после поездки в Лос-Анджелес".

Впервые Моби анонсировал свой новый проект месяц назад, выпустив трек "The Light Is Clear In My Eyes".

Видео никак не было анонсировано, а публикация сопровождалась цитатой, позаимствованной у английского писателя начала ХХ века Дэвида Герберта Лоренса: "Калифорния – причудливое место; в том смысле, что она повернулась спиной ко всему миру и уставилась в пустоту Тихого океана".

Видео: youtube / пользователь: Moby