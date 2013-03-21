Жуткие арлекины Вадима Демчога оживили на сцене Пугачева и Да Винчи

Актер и бессменный ведущий "Фрэнки-шоу" Вадим Демчог в среду представил в музее-театре "Булгаковский дом" спектакль "Арлекиниада". Открывая премьеру, Демчог напомнил, что 20 марта – это день весеннего равноденствия, и премьера недаром приурочена к этой дате: зритель станет свидетелем ритуального действа.

"24 этюда = 24 удара по сердечной мышце! Три часа психотерапевтического безумия! И только один врач-психиатр, которого играет Вадим Демчог", – так анонсировали премьеру организаторы.

У Демчога арлекины выступают в роли неких мифологических существ потустороннего вида. Их лица покрыты белым гримом, глаза – как черные впадины, а одежда подчеркнуто гротескна. Арлекины собираются на любимое развлечение – игрища, садятся в круг и начинают вызывать друг друга на поединок. Оружие здесь – персонаж и образ.

Демчог и его актеры не дают времени на то, чтобы плавно войти в смысл происходящего на сцене и сразу начинают атаковать ум зрителей. С самого начала спектакль требует постоянного внимания: отвлечешься – и упустишь что-то важное. Узнать персонажей по костюмам невозможно – как можно угадать Моцарта в обличье Леди Гаги и Емельяна Пугачева в костюме медведя? Их имена также не называются, но автор дает биографические подсказки.

Психиатр, который ведет диалог с арлекинами, сидит в зале и своим немногословным наблюдением за накалом эмоций на сцене напоминает маньяка из фильма ужасов "Пила". Актеры сами вскрывают нутро своих персонажей – Мольера, легендарной Мэрилин Монро, мексиканской художницы Фриды Кало, Бонни и Клайда, Джокера, Марии Магдалины и многих других – настоящих и вымышленных – и вытаскивают из небытия их боль. Однако настоящие герои этого ритуального действа – актеры, символизирующие собой новое поколение, молодые люди, отбросившие большую часть норм, которые оставило миру XXI века культурное наследие цивилизации.

Проект Демчога не ограничивается готовым спектаклем, его суть – анатомия игры. Преступая черту театральных традиций, Демчог посвятил зрителя в процесс зарождения спектакля и продемонстрировал все этапы его создания, начиная от репетиций, заканчивая демонстрацией готовых этюдов. Действие рождается и трансформируется прямо на сцене, актеры не гнушаются ни водой, ни краской, ни обнаженностью, ни полетами вниз головой. Все средства хороши, чтобы вжиться в роль.

Арлекинам предоставлена чуть ли не полная свобода. Они сами создавали образы и разрабатывали этюды, которые обрели завершенную форму на коллективных обсуждениях. В течение семи предпоказов зрители увидели множество этюдов, лучшие из которых были отобраны для премьеры. Одни из самых выдающихся – о Емельяне Пугачеве и докторе, убитом во время Второй мировой войны в концлагере вместе со своими воспитанниками из интерната. Эти пронзительные истории, несмотря на скудные декорации, пробрали зрителей до костей и, естественно, вызвали шквал аплодисментов.

Кто же такой Вадим Демчог и почему ему пришла мысль создать спектакль с такой концепцией? Известность Демчогу принес голос Сумасшедшего Фрэнки в "Фрэнки-шоу", в этом проекте на радио "Серебрянный дождь" актер работал с 2004 года по январь 2011-го. Дальше был не менее известный проект mr.Freeman, а в сентябре 2011-го "Фрэнки-шоу" преобразилось в радиопередачу "Трансляция Оттуда".

Суть "Фрэнки-шоу" заключалась в том, что Демчог на протяжении выпуска рассказывал о каком-либо персонаже это его лица, это могла быть реальная личность – политик, музыкант, ученый, писатель – либо известный вымышленный персонаж. В итоге слушатели должны были угадать, о ком идет речь.

В "Трансляции Оттуда" место Фрэнки занял The Voice (Голос), который вещает из потустороннего мира. Голос сопровождает шумовое оформление, которое приближает программу к формату радиоспектакля. Все это очень напоминает увиденную в Булгаковском доме "Арлекиниаду".

После предпоказов спектакля пресса окрестила спектакль "театральной вакханалией", "шок шоу", "философским андеграундом", "арт-преступлением" и даже "процессуальным открытием". Однако сам режиссер характеризует его как "самовысвобождающаяся игра".

Еще два премьерных спектакля "Арлекиниада" состоятся в "Булгоковском доме" 21 и 22 марта в 19:00.