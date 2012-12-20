В столице стартовал последний спектакль Анны Яблонской "Язычники"

Фото: ermolova.ru

В Московском драматическом театре имени М.Н. Ермоловой 23 и 24 декабря состоится премьера спектакля "Язычники" молодого драматурга Анны Яблонской, погибшей при теракте в аэропорту Домодедово.

Представители театра называют спектакль притчей в двух действиях, честным разговором о непростой жизни простых людей. Спектакль очередной раз ставит перед зрителем "вечные" вопросы: что такое любовь, ненависть, правда, ложь, прощение, Бог, религия и вера.

Все эти темы актуальны на протяжении веков и, следовательно, не имеют простых ответов. Некоторые из них особенно остро стоят в нынешнем обществе. "Язычники" – это попытка осмысления настоящих и современных нам ценностей.

Спектакль содержит ненормативную лексику. Билеты можно приобрести по цене от 300 до 4000 рублей. Начало спектаклей – в 19:00.