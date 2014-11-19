Спектакль по мотивам романа Достоевского покажут в Новом драматическом театре

"Афиша": В Новом драматическом театре поставят спектакль "Брат Алеша"

В Новом драматическом театре готовят премьеру - спектакль "Брат Алеша" по пьесе Виктора Розова, знакового драматурга ХХ века, по сценарию которого снят фильм "Летят журавли". Пьеса написана по мотивам романа Достоевского "Братья Карамазовы", сообщает телеканал "Москва 24".

Над спектаклем в Новом драматическом театре работала дочь писателя Татьяна Розова.

Для своей пьесы Виктор Розов выбрал лишь одну сюжетную линию из романа Достоевского. Зрителям представят жизнь самого младшего из братьев Карамазовых – Алеши. События романа в спектакле показаны через призму восприятия мира героем.

"Одного мотива Достоевского достаточно для того, чтобы вызвать у современного зрителя и искреннее сопереживание, и размышления", - отметили в театре.

Впервые пьеса Розова была поставлена Анатолием Эфросом в Театре на Малой Бронной в 1972 году.

Первое название пьесы – "Мальчики". Главные действующие лица здесь – это подростки 13 – 14 лет. На сцене разыгрываются истории о настоящей дружбе, первой любви, ошибках молодости, прощении и боли потерь.

Спектакль покажут 20 ноября в 19.00. Билет – 300 рублей.