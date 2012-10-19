В Центре Мейерхольда покажут премьеру "Я - или Бог - или никто"

Фото: ИТАР-ТАСС

На сцене Центра имени Мейерхольда 19 октября покажут премьеру спектакля "Я - или Бог - или никто". В основу сценария легла трагедия Пушкина "Моцарт и Сальери". Режиссер постановки Антон Маликов предложил посмотреть на историю под иным углом, мыслить без стереотипов.

Во время работы над пьесой и сами актеры, и режиссер пытались уйти от темы зависти, заложенной в оригинальном тексте, сообщает РИА Новости.

"Для нас это история двух друзей, двух гениев, сопереживающих друг другу. Единственный человек, которому доверяет Моцарт, это Сальери. А Сальери, в свою очередь, любит Моцарта", - поясняет Маликов.

Режиссер не скрывает своего желания оправдать Сальери. По задумке спектакль должен вызвать у зрителей жалось к обоим героям.

"Для меня Сальери не злодей. Он совершил поступок, за который будет расплачиваться земле, но и после смерти", - добавляет режиссер.

Интересно, что названием для спектакля послужила строчка стихотворения Лермонтова. Еще одной темой действия, отмеченной Маликовым, стал вопрос личной свободы людей.