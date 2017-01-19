Форма поиска по сайту

19 января 2017, 10:31

"Рай" Андрея Кончаловского вышел в прокат

Фото: konchalovsky.ru

Историческая драма Андрея Кончаловского "Рай", снятая российско-немецкой командой, стартует в прокате 19 января. Черно-белая картина рассказывает историю русской эмигрантки Ольги, аристократки, участницы французского Сопротивления, француза-коллаборациониста Жюля и немца Хельмута, высокопоставленного офицера СС. Главные роли сыграли Юлия Высоцкая и Кристиан Клаус.

Лента вошла в шорт-лист премии "Оскар" в номинации "Лучший фильм на иностранном языке" и получила пять призов 73 Венецианского международного кинофестиваля. Европейская критика восторженно приняла работу российского режиссера. Итальянское издание Il Giornale di Venezia писало, что "фильм, мастерски снятый в черно-белом цвете, передает реальность концлагеря, ни разу не скатившись в банальность или жалостливость, и поражает силой образов и актерской игры".

Сам создатель "Рая" говорит о художественной и философской цели фильма словами немецкого философа Карла Ясперса: "Нельзя допустить, чтобы ужасы прошлого были преданы забвению. Надо все время напоминать о прошлом. Оно было, оказалось возможным, и эта возможность остаётся. Лишь знание способно предотвратить ее".

Видео: YouTube/Пользователь: Культ Кино

За свою творческую биографию Андрей Кончаловский написал 34 сценария, снял 27 фильмов, сделал 8 нашумевших театральных постановок, в том числе 5 оперных работ, опубликовал 6 книг и более 100 публицистических статей. Дважды удостоен премии "Серебряный лев" Венецианского кинофестиваля, президент киноакадемии "Ника", Народный артист РСФСР.
