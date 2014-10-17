Премьера спектакля "Сирано де Бержерак" состоится в Театре на Малой Бронной

Фото: mbronnaya.theatre.ru

Премьерные показы спектакля "Сирано де Бержерак" по пьесе Эдмона Ростана состоятся в Театре на Малой Бронной 17 и 18 октября. Впервые в России этот спектакль сыграли в конце XIX века. Тогда историю о талантливом и ранимом поэте Сирано представили на сцене Санкт-Петербургского театра.

С тех пор были созданы десятки постановок и несколько экранизаций. На этот раз свою версию этой вечной истории представил режиссер Павел Сафонов, сообщает телеканал "Москва 24".

Сирано давно и безнадежно влюблен в свою кузину Роксану. Но признаться в чувствах герой не может, слишком уж стесняется своего физического недостатка – большого носа.

"Сирано движется в своем векторе, который не связан с успехом, получением регалий", - рассказал Павел Сафонов.

На сцене нет громоздкого реквизита, все декорации актеры меняют самостоятельно в ходе действия.

В главных ролях Григорий Антипенко и Ольга Ломоносова.

Начало в 19.00. Билеты – от 300 рублей.

Спектакль также покажут 1 и 15 ноября.