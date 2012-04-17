В Москву приехали герои фильма "Мстители"

Премьера фильма "Мстители" состоится завтра в кинотеатре "Октябрь" на Новом Арбате, а сегодня герои кинокартины пообщались с журналистами. На пресс-конференции Скарлетт Йоханссон так и не могла вспомнить ни одного слова на русском, а на вопрос "Как вам Москва?", ответила: "Я хочу посмотреть Минск".

Как известно, основой фильма «Мстители» послужил комикс Marvel, созданный Стэном Ли и Джеком Кирби и впервые опубликованный в сентябре 1963 года. Тогда героями комикса были Железный Человек, Тор, Халк, Человек-муравей и Оса.

В киноверсии мы встретим уже полюбившихся зрителям Роберта Дауни-младшего (Железный человек), Скарлетт Йоханссон (Черная вдова), Криса Хемсворта (Тор), Криса Эванса (Капитан Америка), Марка Руффало (Халк) и Джереми Реннер (Соколиный Глаз). Фотокорреспондент Георгий Полищук внимательно рассмотрел каждого.