Кино на выходные: средневековый Китай, одноэтажная Америка, далекая Индия

На этой неделе в российский прокат вышли два серьезных участника борьбы за "Оскар" – "Лев" Гарта Дэвиса(шесть номинаций) и "Лунный свет" Барри Дженкинса (восемь номинаций). Внимание на себя перетягивают долгожданная "Великая стена" Чжана Имоу с Мэттом Деймоном и Уилемом Дефо, премьера которой должна была состояться в России еще две недели назад, и новый фильм Джима Джармуша "Патерсон".

Кадр из фильма "Великая стена". Фото: thegreatwallmovie.com

"Патерсон", реж. Джим Джармуш, 2016

Самый милый фильм Джармуша

Нескладный, лопоухий и добродушный водитель автобуса по фамилии Патерсон (Адам Драйвер) живет в городе Патерсон в уютном доме с куколкой-женой (Гольшифте Фарахани) и славным бульдожкой. Каждое утро он просыпается, идет в гараж, садится за руль и выходит на маршрут – всегда один и тот же. Любуется одними и теми же домами и людьми и не жалуется на рутину – он видит в ей поэзию. Все, чего касается его взгляд, превращается в стихи, которые он записывает в скромную записную книжку и не собирается публиковать.

Милый (пожалуй, самый милый) фильм Джима Джармуша разделил зрителей на два лагеря – одним "Патерсон" показался постным, скучным и безликим, другие же зачарованно повторяют – это поэзия.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos

"Лунный свет", реж. Барри Дженкинс, 2016

Роман воспитания чувств

Широн – подросток-афроамериканец, которого жутко буллят одноклассники. У него нет отца, а мать настолько несчастна, что ищет успокоения в наркотиках. Встреча с драгдилером Хуаном, который защищает его от злобных мальчишек, помогает ему обрести уверенность в себе. Фильм поделен на три части – условные "Детство", "Отрочество" и "Юность" – и рассказывает о взрослении Широна, любви и принятии себя.

Фильм Барри Дженкинса, получивший восемь номинаций на "Оскар", безо всяких оговорок можно назвать поэзией. Здесь она явлена не в лоб, как в "Патерсоне", – в виде бегущих по экрану строчек, – а в свете, цвете, движениях камеры. Нежный, как ленивое покачивание на спине в теплой морской воде под ярким солнцем, сдобренный ласковейшей музыкой Николаса Брителла и (что совсем неожиданно) Моцарта, "Лунный свет" мягко ловит зрителя и не дает ни отвести глаз, ни перевести дух ни на минуту.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos

"Великая стена", реж. Чжан Имоу, 2016

Красивейший боевик с национальным колоритом и голливудскими актерами

Авантюристы из Европы прибывают в Китай времен правления династии Сун, чтобы разузнать рецепт черного пороха. Однако секретный рецепт хорошо охраняется, и европейцы попадают в страшные неприятности.

Новый фильм Чжана Имоу ("Дом летающих кинжалов") вызвал негодование китайской общественности задолго до начала съемок. Узнав, что в исторической ленте о Китае будут играть Мэтт Дэймон и Уиллем Дефо, Имоу обвинили в "отбеливании". Однако европейцы в "Великой стене" роли играют не самые завидные: на героя Дэймона нападают монстры, его берут в плен, спасают, а Дефо и вовсе играет главного подлеца.

Видео: YouTUBE/Universal Pictures Russia

"Лев", реж. Гарт Дэвис, 2016

Семейная драма повзрослевшего миллионера из трущоб

"Лев" – первый полнометражный игровой фильм режиссера Гарта Дэвиса, до этого занимавшегося сериалами ("Вершина озера"). Дебют – и сразу успех: шесть номинаций на "Оскар", среди которых – "Лучший фильм".

Пятилетний Сару из бедной индийской семьи, потерялся. Ему удалось найти новую семью и обрести дом в Австралии. Спустя 25 лет Сару отправляется на поиски мамы и брата, о точном местонахождении которых ему ничего не известно. Фильм Дэвиса называют вторым "Миллионером из трущоб", и эта аллюзия – не просто рекламный трюк. Сару играет Дев Патель, повзрослевшая звезда блокбастера Дэнни Бойла.

[html] [/html]

Видео: YouTUBE/iVideos