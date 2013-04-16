Малый театр поставил "Село Степанчиково и его обитатели"

Фото: maly.ru

В Малом театре 28 апреля состоится премьера спектакля "Село Степанчиково и его обитатели" по одноименной повести Федора Михайловича Достоевского. Автором постановки является режиссер Антон Яковлев.

"Главная формула власти - убедить человека, что ты ему необходим. Это история о том, как можно манипулировать сознанием людей, которые ни во что не верят и боятся любить. Фома Фомич Опискин предлагает вам поверить в него. С ним вы станете лучше, станете более думающими, более духовными, более творческими", - описывает сюжет спектакля Яковлев.

Главную роль, Фому Опискина, сыграет народный артист России Василий Бочкарев, который работает в Малом театре с 1979 года. Актер известен ролями не только в театре, но и в кино. Например, Эркки Карило в телевизионном спектакле "Безобразная Эльза", Баркасова в комедии по Зощенко "Безумный день инженера Баркасова", соседа Панкратовых в многосерийном фильме "Дети Арбата" и протопопа Сильвестра в сериале "Иван Грозный" Андрея Эшпая.

Премьера пройдет на сцене театра, расположенной на Большой Ордынке, 69. Начало - в 18:00.