Сегодня состоится открытие фестиваля "Святая Анна"

Павел Лунгин. Фото: ИТАР-ТАСС

Сегодня, 16 апреля, в Доме кино в 19.00 стартует XIX открытый Фестиваль студенческих и дебютных фильмов «Святая Анна». В состав жюри входят режиссер Павел Лунгин, актриса Мария Миронова, кинокритик Екатерина Мцитуридзе. Цель проведения Фестиваля – демонстрация произведений начинающих кинематографистов. Благодаря тому, что Фестиваль открытый, он привлекает общественное внимание к творчеству дебютантов, тем самым зарекомендовывает участников как начинающих профессионалов в различных областях аудиовизуального искусства. Кинопоказы – неотъемлемая часть фестиваля, однако помимо этого организаторы устраивают мастер-классы, творческие встречи участников с ведущими кинематографистами и деятелями искусства.